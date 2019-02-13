РИАМО – 13 фев. Уже 250 тысяч человек побывали в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили уже 250 тысяч человек. Он стал новой городской достопримечательностью: люди специально едут, чтобы увидеть Москву в миниатюре», – написал градоначальник.
Собянин напомнил, что на создание макета ушло 6 лет.
«И это еще не окончательный вариант», – подчеркнул мэр Москвы.
В данный момент посетители павильона «Макет Москвы» могут увидеть четыре светотехнических шоу: «Мегаполис Москва», «Времена года», «Архитектурные стили Москвы» и «История Москвы», которые демонстрируются в начале каждого часа.
На макете площадью 368 квадратных метров представлено 20 тысяч миниатюрных зданий исторического центра столицы, включая Кремль и другие достопримечательности. Масштаб модели – 1:400. Ее главные особенности – поразительная детализация и рельефность: куранты на Спасской башне бьют в положенное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно.
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