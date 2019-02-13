РИАМО – 13 фев. Депутат ЛДПР Леонид Слуцкий назвал «спровоцированной атакой» обвинения в сексуальных домогательствах в 2018 году, он поблагодарил всех, кто занял его сторону в той непростой истории.

«Я благодарен тем десяткам и сотням журналистов, которые встали на мою защиту. Я благодарен всем без исключения (есть одно исключение, о котором я не буду говорить) прекрасным женщинам, которые есть в Государственной думе, которые могли бы «хайпануть» на этой теме, но попыталась только одна, а остальные встали плечом к плечу на мою защиту. Трогательно до слез», – заявил Слуцкий в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что обязан тем, кто поддержал его в той «спровоцированной атаке».

«Очень хорошо, что, благодаря той ситуации, у нас в стране подобные вещи никогда не будут происходить. Я говорю об обвинениях, как в Соединенных Штатах, когда опасно бросить взгляд на женщину», – пояснил Слуцкий.

Первые обвинения в адрес депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого появились 22 февраля прошлого года.

Две журналистки, работающие в парламентском пуле, на условиях анонимности рассказали, что Слуцкий приставал к ним на рабочем месте. После этого еще одна девушка рассказала, что тоже стала жертвой домогательства со стороны парламентария.

Вскоре все три девушки публично выступили со своими заявлениями. Ими оказались журналистки Екатерина Котрикадзе из RTVI, Фарида Рустамова из Русской службы BBC и продюсер «Дождя» Дарья Жук.