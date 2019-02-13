РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 фев. В среду Щелковский суд Московской области перенес рассмотрение дела судмедэксперта Михаила Клейменова, который обнаружил алкоголь в крови погибшего мальчика в ДТП в Балашихе, очередное заседание проведут 20 февраля, сообщила «РИАМО в Балашихе» представитель пресс-службы суда Ольга Терехова.

В среду в Щелковском городском суде прошли очередные слушания по уголовному делу в отношении судмедэксперта Клейменова.

«Тринадцатого февраля в ходе заседания суда были опрошены два свидетеля со стороны обвинения. Очередное заседание перенесли на 20 февраля текущего года (2019 – ред.) из-за недоставления из колонии-поселения свидетеля Ольги Алисовой – виновницы ДТП, в результате которого погиб шестилетний Алеша Шимко. Оно состоится в 10:30», – сказала Терехова.

Она отметила, что в ходе заседания будет разрешено ходатайство подсудимого Михаила Клейменова о направлении дела прокурору, которое он заявил еще на заседании 1 февраля.

В апреле 2017 года во дворе дома №39 микрорайона Железнодорожный Балашихи под колесами автомобиля погиб шестилетний Алеша Шимко. Клейменову поручили проведение экспертизы тела погибшего ребенка. При отборе образцов крови в нарушение установленного порядка он использовал металлический черпак. Это повлекло за собой загрязнение образцов. Кроме того, не было обеспечено незамедлительное направление крови в судебно-химическую лабораторию.

Эти нарушения привели к спиртовому брожению отобранных образцов крови и образованию в ней ацетальдегида и этилового спирта в количестве 2,7 %, выявленных при ее судебно-химическом исследовании. Допущенные Клейменовым нарушения повлекли за собой проведение в отношении родителей погибшего процессуальной проверки, что причинило им существенный моральный вред.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).