РИАМО - 13 фев. Контроль за строящимися домами по программе реновации в столице осуществляется в шесть этапов, также проекты планировки пройдут публичные слушания, сообщил в среду глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Контроль будет осуществляться на шести ступенях. Первое – это при разработке градостроительной документации. Есть федеральные нормативы, на основании которых разрабатывается проект планировки. Мало того, добавлю, что все проекты планировки будут проходить публичные слушания. Там еще появится контроль со стороны жителей», - сказал Левкин на телеканале «Москва 24».

Он отметил, что второй этап контроля – это разработка проектной документации техническими заказчиками и фондом реновации. После этого происходит государственная экспертиза на соответствие всех норм и правил разработанного проекта.

«Дальше началась стройка. Ее контролирует технический заказчик на соответствие всех норм и Мосгорстройнадзор. И в конце на сдаче Мосгорстройнадзор проверяет все построенное по всем нормам и правилам, плюс по стандартам реновации, которые установлены как для благоустройства, так для внутренней отделки квартир», - добавил Левкин.

По его словам, 80% домов будут построены по индивидуальным проектам.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5172 дома. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 308 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается.