РИАМО – 13 фев. Почти 3 миллиарда задолженности по имущественным налогам уплатили жители Подмосковья в ходе традиционной зимней акции «В Новый год – без налоговых долгов», также в ходе мероприятия консультации и сведения о состоянии расчетов с бюджетом получили более 9 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы УФНС России по Московской области.

«В течение декабря и января мобильные офисы налоговых инспекторов работали на рынках и в торговых центрах, в операционных залах банковских учреждений, администрациях муниципалитетов, на крупных предприятиях области, в МФЦ. В подмосковных аэропортах в работе мобильных налоговых постов приняли участие судебные приставы», – отмечается в сообщении.

Баннеры и плакаты, выступления по радио и телевидению напоминали налогоплательщикам о сроке уплаты налогов и порядке исполнения налоговых обязательств.

«За время проведения информационной кампании консультации и сведения о состоянии расчетов с бюджетом получили более 9 тысяч человек», – подчеркивается в пресс-релизе.

Более 3 тысяч налогоплательщиков, подключившихся в ходе акции к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», смогут теперь самостоятельно, не выходя из дома, контролировать свои налоговые обязательства.