РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 фев. В подмосковном Подольске временно закрыли для проезда автодорогу Южный обход, ее обрабатывают противогололедными реагентами, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В Подольске в 18:30 перекрыли для движения в обоих направлениях автодорогу Южный обход от улицы Кирова до Объездной дороги, где расположен гипермакет «Леруа Мерлен» в связи с обледенением проезжей части и недопущения дорожно-транспортных происшествий. В настоящее время проводится обработка проезжей части противогололедными реагентами. По окончании работ автодорога будет открыта для движения транспорта», – говорится в сообщении.

Объезд возможен через центр города в сторону микрорайона Кузнечики, деревни Ознобишино по улице Кирова (Варшавское шоссе), в сторону микрорайона Климовск – по улице Большая Серпуховская и Объездной дороге, а также в обратном направлении. Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.