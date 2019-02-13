РИАМО - 13 фев. В Можайской центральной районной больнице ввели в эксплуатацию новый маммограф, записывают на исследование только врачи-специалисты, говорится в сообщении пресс-службы администрации Можайского городского округа.

Около года пациентки из Можайского городского округа были вынуждены ездить в Наро-Фоминск – в начале 2018 года в ЦРБ вышел из строя старый маммограф. Аппарат прослужил 14 лет, и ввиду его полного износа он уже не подлежал ремонту. На недавней встрече с жителями в Можайске министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев дал поручение ввести новый маммограф в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

«В декабре 2018 года в больницу поступил новый современный аппарат, все пуско-наладочные работы и тестовые исследования проведены, маммограф полностью готов к работе», - сказал главный врач Можайской ЦРБ Андрей Баранов.

Он добавил, что маммограф был поставлен за счет средств бюджета Московской области в конце 2018 года.

«Последние два дня мы проводили тестовые исследования, а с сегодняшнего дня уже проводим исследования по записи врачей-специалистов. Новый аппарат современный, полностью оцифрован, имеет высокое разрешение экрана, что позволяет более точно диагностировать патологии молочных желез», - отметил Баранов.

Пациентов будут записывать на обследование только врачи-специалисты, так как его необходимо проводить в то время, когда это позволяет функциональный цикл состояния женщины. Самостоятельная запись на это исследование не проводится. Кроме того, маммография входит в перечень обязательных исследований при диспансеризации женщин старше 39 лет.

В первые два дня работы маммографа было обследовано 20 пациенток, на среду записано десять человек.

Матвеев заявил, что в 2019 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на приобретение оборудования для медицинских учреждений Можайского городского округа запланировано порядка 40 миллионов рублей.

«Это рентген-аппарат на три рабочих места и лапароскопическая стойка для того, чтобы возможно было делать малоинвазивные операции», - уточнил министр здравоохранения региона.

Глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов отметил, что наибольшее количество вопросов, которые звучат на встречах с жителями, касаются именно темы здравоохранения.

«Я благодарен губернатору Московской области Андрею Воробьеву за внимание, которое оказывается нашему округу. Благодаря участию в различных госпрограммах мы сможем, в том числе, изменить ситуацию с медицинским обслуживанием, которое сейчас вызывает много вопросов у населения», – подчеркнул Абаренов.

По его словам, в округе планируется ремонт зданий медицинских учреждений, закупка современного оборудования.

«Совместно с министерством здравоохранения будет проведена работа по открытию аптечных пунктов на базе ФАПов и амбулаторий там, где нет крупных медицинских организаций, государственных аптек. Об этом нас просят жители», - заключил глава городского округа.