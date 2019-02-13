РИАМО - 13 фев. С начала 2019 года столичные автомобилисты подали более 12 тысяч заявлений на оформление парковочных разрешений для многодетных семей, оформить заявку можно в МФЦ и на официальном сайте мэра города, сообщается на сайте московского паркинга.

«Более 12 тысяч заявлений на парковочные разрешения для многодетных семей подали столичные автомобилисты с начала года. При этом чаще всего такие разрешения оформляли в многофункциональных центрах района Южное Бутово – сюда обратилось более 180 человек. На втором месте по популярности – МФЦ района Марьино, на третьем – Можайский и Кунцево», — говорится в сообщении.

Кроме районных многофункциональных центров, оформить заявку на парковочное разрешение можно также на официальном сайте мэра города.

Парковочное разрешение для многодетной семьи дает право бесплатно оставлять автомобиль на всех платных уличных парковках города ежедневно и круглосуточно в течение года. Оформить такое разрешение может один из родителей на зарегистрированное на него транспортное средство.

В то же время при наличии трех и более неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе неоплату парковки, действие разрешения может быть приостановлено до уплаты задолженностей.