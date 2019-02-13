РИАМО - 13 фев. Московско-Курская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой движения электропоездов на одноименном направлении Московской железной дороги утром в среду, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Утром в среду на станции «Царицыно» по техническим причинам остановился пригородный поезд Львовская – Нахабино. На место был оперативно отправлен ближайший к станции локомотив, который отбуксировал электричку.

«По предварительным данным затруднения в движении произошли вследствие неисправности одной из электричек. В связи с этим, Московско-Курская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности движения и соблюдения прав пассажиров», - отмечается в материале.

По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.