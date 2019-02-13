РИАМО - 13 фев. Для учеников 11 классов школы №15 Жуковского провели парламентский урок и экскурсию по Московской областной думе, также ребятам рассказали об основных направлениях деятельности комитетов, говорится в сообщении пресс-службы фракции партии «Справедливая Россия».

«13 февраля в Московской областной думе состоялись парламентский урок и экскурсия для учащихся одиннадцатых классов общеобразовательной школы №15 с русским этнокультурным компонентом из городского округа Жуковский, которые провел заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин», - говорится в сообщении.

Чистюхин рассказал о работе регионального парламента, об основных направлениях деятельности думских комитетов и фракции «Справедливая Россия», руководителем которой является, а также пояснил порядок внесения законопроектов на рассмотрение в Мособлдуму.

Школьники интересовались распорядком и обязанностями депутата, участием в предвыборных кампаниях, а также основными направлениями в работе с населением.

«Подводя итог уроку, Чистюхин вручил памятный подарок от Мособлдумы за проявленную активность во время общения ученику школы», - добавляется в материале.

Также гостям регионального парламента показали залы заседаний думских фракций, пресс-центр для журналистов, зал пленарных заседаний думы и другие рабочие помещения.