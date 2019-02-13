РИАМО - 13 фев. В столице прошло торжественное гашение конверта с оригинальной маркой, посвященной 250-летию баснописца Ивана Крылова, первые конверты с ней отправили в Афины и Париж, говорится в сообщении пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

«Торжественное гашение конверта с оригинальной маркой состоялось в библиотеке №78 имени И.А. Крылова. Мероприятие открыло череду праздничных акций, приуроченных к 250-летию великого отечественного баснописца. Конверт выпущен тиражом 1 миллион экземпляров», - уточняется в материале.

На оригинальной марке изображен портрет Крылова и рабочий стол поэта; на основной иллюстрации - книги с его произведениями, в том числе книга, открытая на странице с басней «Мартышка и очки».

Первые конверты с оригинальной маркой сразу же подписали и отправили в учреждения, так или иначе связанные с личностью баснописца. Это библиотека, названная именем прославленного российского баснописца в Орле, в его музей-квартиру и российскую национальную библиотеку в Санкт-Петербурге.

«Также конверты с оригинальной маркой были отправлены в Центральную библиотеку «Иоаннис Сикутрис» в Афинах, где хранятся рукописи одного из первых поэтов-баснописцев Эзопа, и во Французскую академию, в которой работал знаменитый баснописец Лафонтен», - добавляется в материале.

На всех письмах оттиск штемпеля специального гашения первого дня. Такой же оттиск могут поставить все желающие в отделении «Почты России» 101000 на Мясницкой улице. Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров.

После торжественного гашения ученики первого класса одной из московских школ, присутствовавшие на мероприятии, узнали о работе почтовой системы, а также смогли сами поставить штемпель одного дня на сделанных ими картинах по мотивам басни «Ворона и лисица».

«Нашим всемирно известным поэтам и писателям уже посвящено большое количество марок, конвертов и открыток. Это правильно – ни мы, ни наши дети не должны забывать культуру и историю страны, в которой мы живем. И если хотя бы один человек, получив такой конверт, заново перечитает или даже откроет для себя творчество Крылова, значит мы все делаем правильно», - сказала заместитель директора макрорегиона Москва «Почты России» Марина Дуденкова.