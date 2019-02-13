РИАМО – 13 фев. Знаток интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь после разгоревшегося скандала с главным редактором передачи «Кто хочет стать миллионером» Ильей Бером слег с давлением, сообщает kp.ru.

Ранее Бер заявил, что в ноябре прошлого года Друзь предложил ему раскрыть список вопросов в игре «Кто хочет стать миллионером?» в обмен на долю от трехмиллионного выигрыша. Бер утверждает, что передал Друзю список вопросов, но последние пять не были знакомы знатоку. В итоге Друзь и игравший с ним Виктор Сиднев не смогли ответить на последний вопрос и получили только 200 тысяч рублей. В доказательство своих слов Бер опубликовал несколько записей разговоров с Друзем.

«Квартиру обладателя «Бриллиантовой совы» в Петербурге атаковали журналисты, Друзь не может даже вызвать медиков», – отмечается в сообщении.

Знаток «Что? Где? Когда?» признается, что не намерен обсуждать сложившуюся ситуацию ни с кем.«Раскачивать эту историю не хочу. Она и так в новостях на первом месте сейчас. У меня давление 180/90. Если вас интересует мое состояние. Хотите моей смерти? А я не хочу», – заявляет Друзь.

Он всячески отнекивается от представителей СМИ, которые готовы в любую минуту отправить к нему по адресу бригаду медиков.

«Я принял таблетку и посмотрю, что будет, лежу в постели и пытаюсь прийти в себя», – заявил Друзь.

Друзь дал понять, что Бер перевернул факты.

«И якобы именно он-то сам и предлагал магистру дать ответы на все вопросы в игре и таким образом заработать, поделив приз», – заключается в сообщении.