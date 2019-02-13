РИАМО – 13 фев. В Московском городском суде признали законным продление ареста экс-заместителю министра культуры России Григорию Пирумову, он останется под стражей до 17 апреля, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Пирумову оставили продление срока содержания под стражей без изменений до 17 апреля 2019 года, Колесникову до 16 апреля. Апелляционная инстанция постановила оставить решение Басманного районного суда без изменения», – сказал собеседник агентства.

Григория Пирумова и главу компании «Роспан» Никиту Колесникова ранее задержали по подозрению в хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж». Кроме Пирумова и Колесникова, в совершении преступления подозревается также экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры РФ Борис Мазо.

В октябре 2017 года суд приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима по резонансному «делу реставраторов». Его освободили в зале суда, так как он уже отбыл срок наказания в СИЗО.