РИАМО – 13 фев. В связи с большой популярностью выставку работ Фриды Кало и Диего Риверы продлили в ЦВЗ «Манеж» в столице до 12 марта, говорится в сообщении пресс-службы аппарата мэра и правительств Москвы.

С 21 декабря 2018 года в ЦВЗ «Манеж» при поддержке столичного правительства проходит выставка «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний».

«Это первая в России столь масштабная экспозиция с работами знаменитой супружеской пары. Так как интерес к выставке очень высокий, руководством города принято решение продлить ее до 12 марта», – отметила заместитель мэра столицы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она уточнила, что выставка произведений Фриды Кало и Диего Риверы — одно из самых популярных и обсуждаемых культурных событий сезона.

«Она (выставка – ред.) интересна и москвичам, и туристам: экспозицию уже посетили около 200 тысяч человек. Учитывая это, принято решение продлить ее до 12 марта. Так что, если вы пока не успели побывать на выставке, впереди целый месяц», – дополнила Сергунина.

На выставке в «Манеже» представлена уникальная по своему составу ретроспектива – более 90 полотен, рисунков и литографий.

«Среди них – работы из собрания Музея Долорес Ольмедо (Мехико), обладающего крупнейшей в мире коллекцией живописных произведений Фриды Кало и Диего Риверы, ранее не экспонировавшиеся в России произведения из собрания ГМИИ имени А.С. Пушкина, живопись и графика из частных собраний Европы и Латинской Америки», – перечисляется в материале.

Экспозицию дополняет специальная культурно-образовательная программа: лекции, кинопоказы, театральные постановки и перформансы.