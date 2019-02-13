РИАМО - 13 фев. В связи с сильным снегопадом и гололедицей в Московском регионе региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» перешел на усиленный режим работы, график работы спецтехники увеличен на 2-3 часа, говорится в сообщении пресс-службы компании.

На Московскую область в среду обрушился интенсивный снегопад. Всего может выпасть порядка трети от месячной нормы осадков.

«Сегодня первые рейсы мусоровозов начались в 5:00 утра и продлятся до глубокой ночи. Региональный оператор обслуживает порядка 4 тысяч контейнерных площадок, на которых установлено более 10 тысяч контейнеров. К работе привлечены дополнительные единицы спецтехники», - говорится в материале.

Одновременно с вывозом отходов активно ведется расстановка дополнительных контейнеров, закупленных региональным оператором. В период с 4 по 10 февраля в Воскресенском кластере было установлено 23 бункера, 25 синих емкостей для сухих отходов и 76 серых контейнеров для смешанных ТКО. На этой неделе в Раменское поступила новая партия синих сетчатых емкостей для сухих отходов – 40 единиц.

На прошедшей неделе было вывезено 46602 кубометра отходов, больше всего в Люберцах - 18,419 тысячи кубометров, на втором месте по объему сбора Раменский район - 8,488 тысячи кубометров. Далее по убыванию – Жуковский (5,966 тысячи кубометров), Шатура (5,249 тысячи кубометров), Воскресенский район (4,394 тысячи кубометров), Егорьевск (2,847 тысячи кубометров), Бронницы (705,1 кубометра) и Рошаль (532,6 кубометра).

С 5 по 18 февраля включительно региональный оператор совершает объезд всех сельских поселений Раменского района на предмет определения технических возможностей установки контейнеров и оптимальности предоставленных мест накоплений. Комиссионно уже обследованы Заболотьевское, Сафоновское, Никоновское, Верейское и Островецкое поселения, а это более 50 деревень. Совместно с представителями администраций муниципалитетов в каждом населенном пункте составляется акт обследования территории. Согласно утвержденному графику, впереди еще осмотр 10 сельских поселений, в составе которых всего 124 деревни.

С 1 января 2019 года единый региональный оператор Воскресенского кластера «ЭкоЛайн-Воскресенск» комплексно приступил к выполнению своих обязанностей по организации сбора, транспортирования, обработки и размещения твердых коммунальных отходов. Воскресенский кластер включает в себя: Раменский и Воскресенский районы, городские округа Люберцы, Жуковский, Бронницы, Егорьевск, Шатура и Рошаль.

С началом 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора. Мусор будет перерабатываться раздельно. Из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов отберут органику, которую переработают в компост.