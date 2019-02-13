РИАМО - 13 фев. В январе в Подмосковье зафиксировали снижение цен на стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности, сметану, сахарный песок и неразделанную мороженую рыбу, в то же время существенно поднялись цены на помидоры, капусту, лук, огурцы и картофель, говорится в сообщении пресс-службы Мособлстата.

По данным Мособлстата по состоянию на 28 января 2019 года, в Московской области наблюдалось изменение средних цен на отдельные продукты питания по отношению к концу декабря 2018 года.

«Из продовольственных товаров цены на 1-5% поднялись на баранину (кроме бескостного мяса), куры охлажденные и мороженые, крупу гречневую-ядрицу, пшено, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, колбасу вареную, муку пшеничную, сосиски, сардельки, рис шлифованный, соль поваренную», — говорится в сообщении.

Существенно поднялась цена на свежие помидоры – на 20,67%, заметно подорожала капуста белокочанная – на 14,02%, увеличилась цена лука репчатого – на 9,15%, огурцов свежих – на 8,97%, картофеля – на 7,32%.

«В то же время зафиксировано заметное снижение цен на другие продовольственные товары по отношению к концу декабря 2018 года: молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% – на 0,56%, сметана – на 0,55%, сахарный песок – на 0,35%, рыба мороженая неразделанная – на 0,15%», — добавляется в сообщении.

В конце января средние цены на топливо составили: бензин автомобильной марки АИ-92 – 41,59 рубля, АИ-95 – 45,44 рубля, АИ-98 – 52,23 рубля, дизельное топливо – 46,59 рубля. По сравнению с концом декабря АИ-92 подешевел на 0,22%, АИ-95 – на 0,1%, АИ-98 подорожал на 0,48%, дизель – на 0,97%.