РИАМО – 13 фев. Окончательные сроки переселения домов по программе реновации в столице планируют озвучить до конца нынешнего года, сообщил в среду глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«У нас в постановлении определенно, что мы до конца этого года сформируем этапы и сроки переселения. Тогда люди конкретных домов будут понимать периоды, в которые они будут переселяться», - сказал Левкин в интервью телеканалу «Москва 24».

Он отметил, что в этом году в новые дома переедут около 12 тысяч человек, их о переселении начнут информировать за два месяца.

По его словам, на данный момент в Москве строятся по программе реновации почти 100 домов.

«В этом году мы планируем ввести по реновации около 300 тысяч квадратных метров. Около 500 тысяч квадратных метров в следующем году и в 2021 году мы уже будем выходить на цифру порядка 1-1,2 миллиона квадратных метров», - добавил Левкин.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5172 дома. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 308 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается.