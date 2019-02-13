РИАМО – 13 фев. В подмосковном центре электронного декларирования для улучшения качества связи введен единый многоканальный номер телефона, решение изменить формат работы горячей линии принято после встречи с участниками внешнеэкономической деятельности, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.

«Для улучшения обратной связи с участниками внешнеэкономической деятельности приняты меры по совершенствованию работы горячей линии по вопросам функционирования Московского областного поста (центр электронного декларирования). Количество должностных лиц, отвечающих на звонки, увеличили в два раза», – говорится в сообщении.

Помимо этого, для консультирования по телефону подобрали наиболее квалифицированные кадры, а для улучшения качества связи введен единый многоканальный номер телефона.

«Решение изменить формат работы горячей линии принято после встречи с участниками внешнеэкономической деятельности, где обсуждали проблемы, возникшие в ходе начала работы нового таможенного органа», – уточняется в материале.

Горячая линия заработала с 29 января и призвана наладить обратную связь с участниками внешнеэкономической деятельности, подающими декларации на Московский областной таможенный пост (центр электронного декларирования).

«За две недели работы таможенного органа на горячую линию поступило порядка 8 тысяч звонков. На данный момент действует единый телефон горячей линии: 8 (800)600-59-45», – заключается в сообщении.