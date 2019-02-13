РИАМО - 13 фев. Конкурс среди столичных предпринимателей «Прорыв года» проведут в Москве, заявки начнут принимать 4 марта, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Запускаем первую премию среди московских предпринимателей – «Прорыв года». Лучших выберут сами москвичи и бизнес-сообщество. Прием заявок начнется 4 марта, а победителей наградим в мае, в День предпринимательства», - написал Собянин в Twitter.

На официальном сайте мэра столицы отмечается, что провести конкурс правительству Москвы предложили представители бизнес-сообщества. Городу это поможет создать устойчивую бизнес-среду, а участникам — рассказать о себе и своем деле.

Лучших выберут среди молодых бизнесменов, предпринимателей старше 55 лет, экспортеров и мам, которые управляют компаниями. Кроме того, есть номинации для представителей социально ответственного бизнеса, иностранных предпринимателей, а также для проектов, вернувшихся на рынок после закрытия.

Состязание состоит из четырех этапов. С 4 марта до 16 апреля пройдет прием онлайн-заявок на участие, потом их оценят эксперты. 21 мая состоится заседание экспертного совета конкурса, а 29 мая наградят победителей.

Информацию о бизнесе призеров разместят на рекламных щитах. Для каждого из них запишут аудиоролик, который появится в эфире радиостанций, и создадут видеоролик, который покажут в столичных СМИ. Кроме того, о победителях снимут фильм.