РИАМО - 13 фев. Конкурс среди столичных предпринимателей «Прорыв года» проведут в Москве, заявки начнут принимать 4 марта, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Запускаем первую премию среди московских предпринимателей – «Прорыв года». Лучших выберут сами москвичи и бизнес-сообщество. Прием заявок начнется 4 марта, а победителей наградим в мае, в День предпринимательства», - написал Собянин в Twitter.
На официальном сайте мэра столицы отмечается, что провести конкурс правительству Москвы предложили представители бизнес-сообщества. Городу это поможет создать устойчивую бизнес-среду, а участникам — рассказать о себе и своем деле.
Лучших выберут среди молодых бизнесменов, предпринимателей старше 55 лет, экспортеров и мам, которые управляют компаниями. Кроме того, есть номинации для представителей социально ответственного бизнеса, иностранных предпринимателей, а также для проектов, вернувшихся на рынок после закрытия.
Состязание состоит из четырех этапов. С 4 марта до 16 апреля пройдет прием онлайн-заявок на участие, потом их оценят эксперты. 21 мая состоится заседание экспертного совета конкурса, а 29 мая наградят победителей.
Информацию о бизнесе призеров разместят на рекламных щитах. Для каждого из них запишут аудиоролик, который появится в эфире радиостанций, и создадут видеоролик, который покажут в столичных СМИ. Кроме того, о победителях снимут фильм.
Запускаем первую премию среди московских предпринимателей - #Прорывгода. Лучших выберут сами москвичи и бизнес-сообщество. Прием заявок начнется 4 марта, а победителей наградим в мае, в День предпринимательства. Посмотрите номинации: https://t.co/N3VrKf9DCe— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 13 февраля 2019 г.
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