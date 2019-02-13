РИАМО - 13 фев. Участников дорожного движения предупредили о временном ограничении движения транспорта в ночь на 16 февраля на железнодорожном переезде, расположенном на 10 километре автодороги Кубинка – Наро-Фоминск, объезд данного участка возможен по автомобильным дорогам А-107 и А-108, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«С 22:00 15 февраля до 06:00 16 февраля 2019 года будет закрыт для движения транспортных средств железнодорожный переезд, расположенный на 10 километре автодороги Кубинка – Наро-Фоминск», – говорится в сообщении.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и организации бесперебойного движения транспорта объезд данного участка возможен по автомобильным дорогам А-107 (Московское малое кольцо) и А-108 (Московское большое кольцо) Киевско-Минского направления.

Подмосковная Госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям заблаговременно выбирать маршруты движения и выполнять регулировочно-распорядительные требования инспекторов ДПС.