Одно из знаковых мест в Московской области – Новый Иерусалим, известный как русская Палестина, – сегодня переживает второе рождение. В конце 2017 года в монастыре завершилась масштабная реставрация, которая длилась почти 10 лет. Корреспонденты РИАМО полюбовались уникальным Воскресенским собором, который предстал во всем великолепии, узнали, откуда открывается самый красивый вид на монастырь, какое любимое место туристов, и прогулялись по крепостным стенам.

Путь к возрождению

Ново-Иерусалимский монастырь был задуман патриархом Никоном в 17 веке как копия Святой Земли под Москвой, чтобы любой верующий смог побывать на ней. Здесь паломники и туристы приезжают поклониться копии Гроба Господню, гуляют по Гефсиманскому саду и спускаются к реке Иордан (Истре).

Судьба монастыря складывалась непросто. В 18 веке он сильно пострадал от пожара, а после революции большевики превратили обитель в музей. Но самый серьезный удар был нанесен во время Великой Отечественной войны, когда гитлеровцы устроили здесь госпиталь, а уходя – взорвали часть храма.

Первые восстановительные работы в монастыре начались в 1947 году, они интенсивно велись в 1960-80-х годах. В 1994 году началась передача монастыря РПЦ, в обители возобновились богослужения.

К реставрации монастыря вернулись в 2008 году, по инициативе Святейшего патриарха Московского и Всея Руси Алексия Второго. Официально работы были завершены только к концу 2017 года.

Во время реставрации монастырь не закрывался. Несмотря на строительные леса, службы и экскурсии в соборе проводились регулярно. По словам экскурсоводов, работа шла круглосуточно в три смены, одновременно работало до 1,5 тысяч человек.

Реставраторам удалось вернуть монастырю исторический облик 17-18 века, каким его задумывал патриарх Никон. При этом никаких «новоделов» не появилось.

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Уникальный собор и иконостас в 4 этажа

Конечно, больше всего паломников и туристов восхищает главный храм монастыря – Воскресенский собор – таким обновленным и сияющим его еще не видели. После реставрации здесь регулярно совершаются службы и церковные таинства.

Собор Воскресения Христова представляет собой копию храма Гроба Господня в Иерусалиме. Чтобы воссоздать точную модель храма, патриарх Никон отправил на Святую Землю иеромонаха Троице-Сергиевой Лавры Арсения Суханова, который доставил все чертежи и планы.

При реставрации пришлось заново отстроить центральную колокольню Воскресенского собора по старым чертежам. Вместо купола был возведен шатер из дерева, как когда-то задумывал Никон. Также реставраторы установили резной иконостас высотой с 4-этажный дом.

Воскресенский собор уникален как по сложности архитектуры, так и по масштабам и красоте. Одновременно в соборе могут находиться около 16 тысяч верующих. Для сравнения, московский Храм Христа Спасителя вмещает лишь около 10 тысяч человек.

Комплекс состоит из трех храмов: в центре – храм Воскресения, с запада – перекрытая высоким шатром ротонда с часовней Гроба Господня, а с востока – подземная церковь Константина и Елены. Внутри размещено 29 церковных приделов. По задумке Никона, в соборе их должно было быть 365 – чтобы каждый день года богослужения совершались в новом престоле.

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Барельефы Растрелли и «парящий» шатер

Центральная часть Воскресенского храма называется по-гречески - кафоликон. Здесь можно увидеть новый 24-метровый 12-ярусный иконостас. Прежний был утрачен в годы войны. По открыткам и фотографиям иконостас удалось воссоздать до мельчайших деталей.

Главная святыня Нового Иерусалима — часовня Гроба Господня. Это копия темницы, где томился Христос, его смертного ложа и камня, который отворил ангел в день его воскресения. Это место называется кувуклия, в переводе с греческого – «царская опочивальня». Вход в часовню очень низкий и заставит каждого паломника поклониться. Часовня сохранилась практически в первозданном виде с 17 века.

Роскошный шатер-ротонда над кувуклией Воскресенского собора – любимое место туристов и прихожан. Воздушная «парящая» ротонда с 60 окошками-люкарнами и иконами указывает путь от царства земного в царство небесное, рассказывают экскурсоводы.

Говорят, что каждому туристу стоит услышать, как звучит хор в стенах Воскресенского собора. Многоголосие слышно даже из самых удаленных точек – будто здесь установлена звукоусиливающая аппаратура.

Придел Успения Пресвятой Богородицы – один из самых красивых в соборе. Он украшен изразцами 17 века и барельефами в стиле барокко 18 века работы Бартоломео Растрелли. Здесь находится монастырская святыня – ковчег с частицей мощей святой мученицы Татианы, которую в дар монастырю преподнесла царевна Татьяна, сестра царя Алексея Михайловича.

Рядом находится монастырская «темничка», прообраз темницы, в которую Христос был помещен перед казнью. Здесь же воссоздана копия каменных колодок Спасителя, а люстра выполнена в форме тернового венца.

Благоухающий кипарисовый крест с фигурой спасителя был изготовлен по заказу патриарха Никона в 17 веке из кипариса, привезенного прямо из Палестины. Изготовлен крест был «в меру креста Господня», высотой в 3 метра 40 сантиметров.

Здесь же можно увидеть ажурные царские врата в стиле рококо. Эти врата помнят руки царей, митрополитов и патриархов, рассказывает экскурсовод.

В приделе Иоанна Предтечи находится гробница патриарха Никона – одно из наиболее почитаемых мест в храме. Никон не был причислен к лику святых, но считается святейшим. Верующие, приходя к гробнице, просят исцеления и помощи в делах. В Иерусалиме в аналогичном месте захоронен ветхозаветный царь Мельхиседек.

Еще одно священное место в соборе – Камень миропомазания, это подобие мраморной плиты, которая в иерусалимском храме Гроба Господня покрывает место, куда было положено тело Спасителя после снятия с креста.

Подземная церковь Константина и Елены, которая находится на глубине шести метров. Именно на такой глубине царица Елена и ее сын, император Константин, обрели Животворящий крест. Символично и количество ступеней, ведущих в церковь – 33 по возрасту Спасителя. В 18 веке из-за высокой влажности здесь был сложен необычный медный чеканный иконостас – таких в России всего два, отмечает экскурсовод.

Когда патриарх Никон строил обитель, в подземной церкви забил живоносный источник. В нем верующие до сих пор, как и в 17 веке, набирают воду.

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Прогуляться по стенам и Гефсиманскому саду

Реставрация также затронула трапезную с храмом Рождества Христова конца XVII века, где открыт музей и проводятся концерты духовной музыки; палаты царевны Татьяны Михайловны, солодовые и кузнечные палаты, братский корпус и другие монастырские постройки.

Во время экскурсии туристы обязательно поднимаются на монастырские стены и башни 17 века, откуда открывается лучший вид. В стенах толщиной 3 метра и высотой более 9 метров, как в настоящей крепости, три ряда бойниц и тайный ход. Здесь разрешают и гулять, и фотографировать. Каждая из башен имеет символическое название – Входоиерусалимская, Гефсиманская, башня Варуха, Дамасская и другие.

За стенами монастыря раскинулся Гефсиманский сад, а по мосту через реку Иордан, тропинка приведет к скиту патриарха Никона. Скит был построен в 1658 году по подобию жилых башен на горе Афон. По преданию, Никон уединялся здесь для поста, уделяя сну не более трех часов в сутки.

В монастыре есть и новые проекты. Так, в ходе реставрации археологи обнаружили целый подземный город – кельи, некрополи, множество артефактов. Эти пространства, возможно, будут открыты для туристов.

Сейчас монастырь готовится к весне, когда паломников и туристов станет еще больше. На Пасху здесь пройдет ежегодный фестиваль духовной музыки, а летом можно послушать музыку прямо у древних стен – концерты проходят в Гефсиманском саду.