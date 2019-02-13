РИАМО - 13 фев. Итоги работы регионального парламента в 2018 году и планы на 2019 год обсудили на заседании президиума экспертного совета в Мособлдуме, который состоялся в среду, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«В 2018 году думой проведено 31 заседание, на которых рассмотрено 732 вопроса, принято 260 законов регионального уровня, утверждено более тысячи постановлений и решений. Всего субъектами права законодательной инициативы в думу в течение года было внесено 269 проектов законов, большая часть из которых традиционно внесена губернатором области», – озвучил Брынцалов.

Говоря о планах на 2019 год, он отметил, что в рамках ежегодного обращения к жителям, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сформулировал «общие приоритеты развития региона».

«Для подготовки законодательной базы, соответствующей реализации приоритетных госпрограмм, Мособлдумой уже в текущем квартале 2019 года намечено свыше 100 мероприятий. Планируется рассмотреть около 30 областных законопроектов, провести около 40 мероприятий в формате выездных комитетов, круглых столов и конференций», – отметил Брынцалов.

По его словам, членам экспертного совета предстоит серьезная работа в части квалифицированного экспертно-аналитического обеспечения законотворческой деятельности.