РИАМО - 13 фев. За 2018 год туриндустрия внесла 212 миллиардов рублей в валовый региональный продукт (ВРП) Московской области, что составило 4,9% от общего числа, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы

В среду прошло расширенное заседание комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

«Туризм сегодня – это отдельное и важное направление работы в регионе. Недавно у нас был запущен проект «Зима в Подмосковье» – это была большая кампания, которая привлекла в наши музеи и в города множество посетителей. Всего было проведено 6 тысяч мероприятий под этим брендом. Мы считаем, нужно развивать этот опыт, поддерживать успехи и готовы рассмотреть вопросы изменения в законодательстве, если это необходимо», – сказал председатель комитета Олег Рожнов.

Как отметила руководитель комитета по туризму Московской области Наталья Галкина, всего в области было совершено 25,98 миллиона поездок, из которых 7,25 миллиона совершили жители Московской области. При этом они не считаются туристами, что по словам Галкиной, «не совсем верно – они вносят большой вклад, и мы должны учитывать их в своей работе».

Рожнов уточнил, что стоит рассмотреть изменения в те нормативно-правовые акты, в которых это прописано. Комитет Мособлдумы возьмет этот вопрос на контроль.

Наибольшее число поездок совершили жители Москвы (11,24 миллиона). Именно поэтому сегодня комитетом по туризму Подмосковья ставится задача по развитию туристических направлений в тесном сотрудничестве со столицей. Речь идет о создании единого туристического Московского региона. Кроме того, планируется развивать межрегиональное взаимодействие с ближайшими к области субъектами.

«Так, в планах проработать туристические маршруты совместно с ЦППК и правительством Москвы, а также создать направление Серпухов – Поленово – Тула, которое познакомит граждан с великими художниками России. Кроме того, особое внимание предлагается уделить Серпухову», – уточняется в материале.

Рожнов подчеркнул, что для Подмосковья все еще актуален вопрос о включении Серпухова в состав Золотого кольца России. Есть комиссия, которая занимается этим проектом.

Наиболее перспективными по итогам оценки в развитии туризма считаются Сергиев Посад, Истра, Клин, Коломна, Зарайск, Серпухов и Дмитров.

По словам Галкиной, именно они станут основой туристических кластеров, которые планируются к созданию в Подмосковье: Коломна – Зарайск, Дмитров – Солнечногорск – Клин, Сергиев Посад – Пушкинский район – Королев, Истра – Одинцово – Красногорск, Руза – Волоколамск – Можайск.

По каждому из них будет составлен список маршрутов, отелей, мест общественного питания, парков и мероприятий, которые будут рекомендовать туристам. Также в планах комитета по туризму региона развитие пляжных зон, кемпингов, зон сбора ягод, грибов, рыбалки.

«Нужно уделить внимать и развитию маршрутов и площадок для любительского спорта, активного отдыха. Это перспективное направление», – уточнил Рожнов.

В рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут мероприятий, гастрофестивали, концерты, выставки, спортивные события.

Как отметила Галкина, продвигать Московскую область как туристический бренд будут с помощью международных рейтингов, форумов, фестивалей, активной рекламной кампании и портала. Также в планах на 2019-2024 годы – увеличить туристический поток в регионе в два раза.