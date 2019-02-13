РИАМО – 13 фев. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов озвучил приоритетные направления совместной работы парламента и Контрольно-счетной палаты региона, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В среду Брынцалов провел встречу с избранным на 74 заседании подмосковного парламента председателем Контрольно-счетной палаты Московской области Виктором Королихиным, его заместителем Иреком Вильдановым и шестью аудиторами ведомства. В начале встречи глава регионального парламента поздравил Королихина со вступлением в должность председателя.

«Убежден, что ваши знания, профессионализм и опыт руководящей работы в Московском регионе и, в частности, в Главном контрольном управлении Московской области позволят вам достойно выполнять ваши новые обязанности», – сказал Брынцалов.

Он напомнил, что в этом году Россия станет центром международных мероприятий в сфере государственного аудита – в сентябре в РФ планируется проведение XXIII Международного конгресса ИНТОСАИ – международной организации, объединяющей все счетные палаты мира. И Россия станет председателем этой организации на ближайшие три года.

«В качестве ключевых выделены два направления. Первое – анализ достижения национальных целей и методы анализа так называемого стратегического аудита и второе – актуальнейшая тема нашего времени – развитие цифровых технологий в сфере аудита. На эти направления нам, конечно, необходимо ориентироваться», – дополнил спикер Мособлдумы.

Он пояснил, что Мособлдума осуществляет системное взаимодействие с палатой.

«Все материалы Контрольно-счетной палаты о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в обязательном порядке рассматриваются профильными комитетами, по результатам которых по каждому из них принимаются соответствующие решения. И, уверен, что наше сотрудничество мы будем продолжать, активно взаимодействовать друг с другом», – резюмировал Брынцалов.