РИАМО - 13 фев. Международный аэропорт «Шереметьево» стал лауреатом национальной премии «За укрепление безопасности России» (ЗУБР-2019), система защиты периметра аэропорта признана самым инновационным отраслевым решением года, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Система управления комплексом технических средств охраны периметра аэропорта «Шереметьево» спроектирована и внедрена ООО ПСЦ «Электроника» в 2018 году. Комплексная система безопасности периметра включает ограждение, системы видеонаблюдения и охранной сигнализации, интегрированные посредством комплексной системы сбора и обработки информации.

«Для защиты здоровья и жизни десятков миллионов посетителей аэропорта задействованы единый комплекс высокотехнологичных систем и многочисленные коллективы службы транспортной и авиационной безопасности аэропорта, авиакомпаний и государственных правоохранительных ведомств. Присуждение премии ЗУБР-2019 демонстрирует эффективность и надежность нашей общей совместной работы на благо и безопасность граждан России и зарубежных государств», – сказал заместитель генерального директора по безопасности АО «МАШ» Виктор Ермаков.

Высокотехнологичная система управления техсредствами охраны периметра позволила повысить оперативность реагирования на акты незаконного вмешательства в деятельность аэропорта и уровень безопасности на территории «Шереметьева» в целом.

В финале конкурса на премию ЗУБР-2019 приняли участие 29 российских и зарубежных компаний. Оценку проектов проводили 98 экспертов – руководителей и специалистов служб безопасности ведущих российских предприятий. Решения принимались экспертами по совокупности оценок. В частности, учитывались концепция системы, примененные технологии, подходы к интеграции систем и общий уровень исполнения проекта.