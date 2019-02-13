РИАМО - 13 фев. Строители завершают возведение конструктива здания Детской школы искусств №58 имени М.И. Глинки, посещать школу смогут около 600 детей, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Завершается возведение конструктива нового здания Детской школы искусств №58 имени М.И. Глинки. Долгие годы у учебного заведения не было своего помещения. Новое здание разместится по адресу: улица Гурьянова, дом 83А, в районе Печатники на юго-востоке Москвы», — сказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Он добавил, что строительство детской школы искусств позволит не только принять большее число учащихся, но и открыть новые отделения хореографии и изобразительного искусства. Также в новом здании планируется разместить полную экспозицию музея Глинки - сейчас она занимает всего 7 квадратных метров.

Бочкарев уточнил, что у здания необычный проект. В нем будет подвесная стеклянная галерея для выставок, а фасад украсят ноты. В архитектурном оформлении фасада отразят музыкальное наследие Глинки. Справа от входа на уровне третьего этажа появится нотная фраза - небольшой законченный музыкальный отрывок из хора «Славься» из оперы «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»).

Площадь нового здания составит 3,5 тысячи квадратных метров. Посещать школу смогут около 600 детей. Это почти вдвое больше, чем сейчас. Здание будет разноуровневым — трех- и четырехэтажным.

«На каждом этаже предусмотрены классы для занятий. В них детям будут преподавать музыку, пение, танцы и рисование. В подвале здания разместятся помещения для хранения музыкальных инструментов, реквизита и декораций. На первом этаже появятся классы для занятий, медицинский кабинет, буфет, гардеробные», — добавляется в сообщении.

На втором этаже появятся музей с камерным залом на 42 места, классы для занятий, класс хореографии. На третьем этаже - концертный зал на 300 мест с артистическими помещениями, классы для занятий, комнаты хранения инструментов. На четвертом этаже будет размещена аппаратная, второй свет концертного зала, классы для занятий и библиотека.

В зрительных залах проектом предусмотрены места для маломобильных групп граждан, специальное оборудование для слабовидящих и слабослышащих.