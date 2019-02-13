РИАМО - 13 фев. В подмосковном Наро-Фоминске дали старт второму региональному фестивалю-конкурсу «Наш Крым», в этом году темой стал «Крым в литературных произведениях», сообщается на сайте администрации Наро-Фоминского городского округа.

«Фестиваль-конкурс второй год подряд проводится в рамках патриотического проекта «Подмосковье – Крым – Севастополь». В прошлом году конкурс был посвящен Дню освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Тематика второго конкурса – «Крым в литературных произведениях»», – говорится в сообщении.

Как и в прошлом году учредителями конкурса стали московское областное отделение РОО «Межнациональный центр культуры и творчества «Женщины Крыма» и Московское областное отделение Ассамблеи народов России. К ним добавились Центральная школа искусств «Гармония» и Центральная библиотека Наро-Фоминского городского округа.

«Мне приятно констатировать, что I Московский областной межнациональный фестиваль-конкурс детских рисунков «Наш Крым» в прошлом году стал заметным событием в культурной жизни Подмосковья. В нем приняло участие более трех тысяч детей из 14 муниципальных образований, около 200 ребят стали финалистами конкурса», – отметила руководитель проекта «Подмосковье – Крым – Севастополь» Жанна Софинова.

Она добавила, что на итоговую выставку во Дворце культуры «Звезда» было отобрано 108 лучших работ. Благодаря поддержке спонсоров, день 15 мая стал настоящим праздником для юных художников из разных городов Московской области, было много почетных гостей и, конечно, наград и призов с крымской символикой.

«Учитывая полученный опыт, мы решили не менять место проведения выставки и церемонии награждения. <…> Уже согласованы сроки проведения выставки – с 24 по 27 мая», – уточнила Софинова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь – городом федерального значения.