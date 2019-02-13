РИАМО - 13 фев. Повесть Александра Пушкина «Метель» в сопровождении музыки Георгия Свиридова и картин песочной анимации будет представлена благотворительным фондом «Бельканто» в Государственном музее А.С. Пушкина 17 февраля, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Оркестровая сюита «Метель» великого русского композитора Георгия Свиридова была написана специально для одноименного фильма Валерия Басова (1964 год). Вдохновленный исконно русским творчеством, композитор создал музыку, принесшую не только известность кинокартине, но и добившейся самостоятельной мировой славы.

«Прозу Пушкина в этот вечер будет читать заслуженный артист России Александр Олешко, иллюстрировать сцены произведения – мастер песочной анимации Лилия Чистина. В исполнении государственного оркестра «Гусляры России» прозвучит музыка Свиридова, Мусоргского и Рахманинова», – говорится в сообщении.

Концерт состоится 17 февраля в 18:00 в рамках фестиваля «Москва. Пушкин. Февральские вечера на Арбате».