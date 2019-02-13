РИАМО - 13 фев. Московский городской суд отклонил апелляцию о заключении под стражу героини статьи о наркотиках, модели Анны Глазовой, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

Ранее Кузьминский суд Москвы арестовал Глазову, героиню материала об употреблении героина, до 27 февраля.

«В Московском городском суде рассмотрена апелляционная жалоба на постановление Кузьминского районного суда Москвы от 1 февраля 2019 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Анне Глазовой. Определением судьи Московского городского суда постановление Кузьминского районного суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Глазова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Статья «Героин – собственность модели» была опубликована на сайте «Батенька, да вы трансформер» в декабре 2018 года. В тексте Глазова фигурирует под псевдонимом Тэо. Героиня рассказала, что 10 лет ежедневно употребляет героин и продолжает жить нормальной жизнью: девушка работает, не имеет проблем со здоровьем и нашла понимание у родственников.

МВД России попросило Роскомнадзор заблокировать материал за пропаганду употребления наркотиков, после чего администрация сайта «Батенька» удалила публикацию.