РИАМО - 13 фев. В связи с погодными условиями автобусы на некоторых маршрутах в Московской области курсируют по измененному расписанию, все перевозчики приняли необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
На Московскую область в среду обрушился интенсивный снегопад. Всего может выпасть порядка трети от месячной нормы осадков.
Он добавил, что в настоящее время всеми перевозчиками, осуществляющими пассажирские перевозки на территории Московской области, приняты необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, при выпуске автобусов на маршруты с водителями проводятся инструктажи о соблюдении ПДД, особое внимание уделяется вопросам соблюдения скоростного режима, дистанции и бокового интервала.
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