РИАМО - 13 фев. В связи с погодными условиями автобусы на некоторых маршрутах в Московской области курсируют по измененному расписанию, все перевозчики приняли необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

На Московскую область в среду обрушился интенсивный снегопад. Всего может выпасть порядка трети от месячной нормы осадков.

«В связи со сложными погодными условиями автобусы на некоторых направлениях перешли на работу по фактическому расписанию. Так, были зафиксированы изменения в расписании на ряде маршрутов в Солнечногорске, Люберцах, Королеве, Ногинске, Видном, Павловском Посаде, Подольске, Мытищах, Долгопрудном», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время всеми перевозчиками, осуществляющими пассажирские перевозки на территории Московской области, приняты необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, при выпуске автобусов на маршруты с водителями проводятся инструктажи о соблюдении ПДД, особое внимание уделяется вопросам соблюдения скоростного режима, дистанции и бокового интервала.

