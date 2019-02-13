РИАМО - 13 фев. Хордовое «кольцо» столицы является ключевым дорожным проектом ближайших лет, оно позволит разгрузить центральные улицы города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Три хорды и Южная рокада образуют неправильный четырехугольник, или, как уже говорят, «четвертое кольцо», которое разгрузит дороги в центре. Общая длина магистралей - больше 300 километров», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Как уточняется в графике, опубликованном мэром, протяженность самого «кольца» превысит 130 километров. «Четвертое кольцо» обеспечит транзит за пределы Москвы, снизит перепробег машин и сэкономит время.

Северо-Западная хорда свяжет районы на северо-востоке и юго-западе. Ее протяженность составит 30 километров, всего на магистрали будут 32 тоннеля, моста и эстакады.

Северо-Восточная хорда свяжет районы на севере, северо-востоке и востоке. Ее длина составит 35 километров. На магистрали будет 70 тоннелей, мостов и эстакад.

Юго-Восточная хорда позволит связать районы на юге, юго-востоке и востоке, длина ее составит 28 километров. Располагаться на хорде будут 38 тоннелей, мостов и эстакад.

Южная рокада свяжет районы на западе, юге и юго-востоке. Ее длина составит 40 километров, на рокаде будет 18 тоннелей, мостов и эстакад.