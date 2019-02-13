РИАМО – 13 фев. На реализацию проекта «Театры малых городов» в Подмосковье выделено 107,8 миллиона рублей, планируется закупить оборудование для 19 культурных учреждений, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«В этом году участниками проектов «Театры малых городов» и «Театры детям» станут 19 театров Московской области», – сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Участниками проекта станут три государственных и 16 муниципальных театров, среди которых и драматический театр для детей и взрослых «Стрела» в городском округе Жуковский.

Рожнов также уточнил, что в 2019 году в рамках проекта «Театры малых городов» будет поставлено 30 премьерных спектаклей, в рамках «Театр детям» – семь новых спектаклей. Помимо этого, планируется закупка оборудования для 19 учреждений.

«Всего в 2019 году на проект «Театры малых городов» предусмотрено 107,8 миллионов рублей, из которых 36,6 миллиона рублей предоставлены из бюджета Московской области. Еще 9,9 миллионов предусмотрено на «Театр детям», куда Московская область направляет 3,8 миллионов рублей», – заключил Рожнов.