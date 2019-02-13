РИАМО - 13 фев. Количество непродовольственных магазинов на территории Подмосковья увеличилось более чем на 600 объектов по сравнению с минувшим годом, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

На данный момент на территории Московской области насчитывается 50901 стационарный магазин, из них – 29619 непродовольственные. Кроме того, 8956 специализированных непродовольственных магазинов осуществляют торговую деятельность на территории региона.

«По сравнению с прошлым годом количество непродовольственных магазинов увеличилось более чем на 600 объектов, соответственно для жителей Московской области появились дополнительные рабочие места», – отмечается в материале.

По словам министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова, среди специализированных непродовольственных магазинов наибольшее количество занимают магазины одежды – 5090 объектов, на втором месте по количеству торговых объектов – строительные товары (1906). Также распространены мебельные магазины (1632), обувные (1515) и магазины детской одежды (1344).

«При этом в Московской области всего 110 комиссионных магазинов, 127 магазинов меховых изделий и 171 специализированных стационарных объектов с товарами народного промысла и антиквариатом», – добавил Посаженников.