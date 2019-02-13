РИАМО - 13 фев. На Ленинградском шоссе водитель не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение, в результате чего автомобиль повис на нем, никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«На Ленинградском шоссе в районе съезда на Международное шоссе, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение и повис на нем», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас устанавливаются все причины произошедшего.

В среду в столице на 14% выросло число незначительных дорожно-транспортных происшествий, по сравнению со средой на прошлой неделе.

На Москву в среду обрушился интенсивный снегопад. Всего может выпасть еще порядка трети от месячной нормы осадков. За ночь в столице уже выпала треть месячной нормы, что стало рекордом для 13 февраля.