РИАМО - 11 фев. Инвалидам будут выдавать опознавательные знаки, позволяющие бесплатно парковаться в любом регионе России, такое предложение представлено в законопроекте Минтруда, разработанном в том числе из-за жалоб иногородних инвалидов на штрафы на платных паркингах в Москве, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

«Получать знаки при этом предлагается через сайты госуслуг, а не в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), как сейчас. Соответствующие данные будут вноситься в федеральный электронный реестр. В ГИБДД заявили, что в этом случае знаки «Инвалид» станут лишними: проверять законность льготной парковки можно будет по номеру автомобиля», – говорится в статье.

Представитель департамента по делам инвалидов Минтруда Юлия Фомичева рассказала, что знаки-наклейки «Инвалид» будут регистрироваться в Федеральном реестре инвалидов (создан в 2017 году, управляется Пенсионным фондом РФ), оттуда данные в электронном виде будут передаваться администраторам парковок в регионах. Это даст возможность инвалидам парковаться в любом городе без риска получить штраф.

Предложено упростить и сам порядок выдачи льготных знаков, забрав эту функцию у бюро МСЭ и передав МФЦ и сайтам госуслуг (личное присутствие инвалида не потребуется, достаточно заявления в электронном виде).

В Минтруде пообещали сохранить действующий порядок привязки льготного знака «к инвалиду, а не машине», дав понять, что разрешения можно будет «переключать» в электронном виде между автомобилями, если у льготника их несколько или, например, его подвозит родственник. В ведомстве рассчитывают, что поправки вступят в силу летом 2020 года.

По данным Росстата, в РФ насчитывается 12,2 миллиона инвалидов, из них 1,2 миллиона живут в Москве. С декабря 2017 года по законодательству РФ на парковках не менее 10% мест должно быть предусмотрено для инвалидов. По данным ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), в Москве на платных уличных парковках (81 тысяча мест) есть 9 тысяч льготных мест (а инвалидам выдано 226 тысяч разрешений на стоянку).