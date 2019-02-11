РИАМО - 11 фев. Рост ипотечных ставок и цен на «вторичке» спровоцировал рекордный скачок спроса на аренду жилья в Москве – впервые за пять лет январский показатель увеличился на 30%, говорится в сообщении пресс-службы «Инком-Недвижимость».

Москвичи стали чаще сдавать квартиры в аренду и даже единственное жилье используют для поправки бюджета, тогда как сами снимают более экономичные объекты. Снижение доходов населения является одним из факторов увеличения объема предложения на рынке найма – за год (по состоянию на январь) в старых границах Москвы аналитиками компании выявлен его прирост на 52%. В топ-3 округов столицы с самым широким ассортиментом арендного жилья вошли ЦАО, у которого 28% от общей экспозиции, а также ЮАО с 13% и ЮЗАО с 11%.

«По итогам января эксперты также зафиксировали 30%-ное годовое повышение числа сделок по найму старомосковского жилья – с начала кризиса 2014-го это максимальный показатель роста несезонного спроса. Среди причин такого скачка специалистами компании отмечен отложенный спрос на приобретение квартиры – в связи с увеличением ипотечных ставок и цен на вторичное жилье часть потенциальных покупателей временно перешла в статус арендаторов», – говорится в сообщении.

Кроме того, в течение 2018 года наблюдалось усиление притока в столицу региональных и иностранных нанимателей. Москвичи, сдающие свои единственные квартиры внаем, тоже пополняют состав арендаторов бюджетного жилья. Лидерами рейтинга спроса по округам являются ЦАО, ЮАО и ЮЗАО.

Несмотря на значительное повышение спроса, выбор в столице все еще богатый, свидетельствуют эксперты: экспозиция найма многочисленна, она пополняется масштабно и более быстрыми темпами, чем растет количество арендаторов.

Средняя стоимость найма старомосковских «однушек» в нынешнем январе по отношению к прошлому снизилась на 1,2%, «двушки» и «трешки» теперь обходятся арендаторам дороже – на 3,5% и 19% соответственно. Усредненные ставки найма по округам за отчетный период изменились следующим образом: минус 1% в СЗАО и ВАО, в остальных – повышение в диапазоне от +1,5% (ЮЗАО) до +21% (ЦАО).

Эксперты компании не ждут радикальных перемен на столичном рынке аренды в ближайшей перспективе: возможны частичные колебания спроса и предложения, но маловероятно, что они повлекут за собой значительное увеличение или снижение стоимости найма.

С резким повышением цен московский рынок аренды в настоящее время справиться не способен: спрос на 70% представлен в сегменте «эконом», и в случае ощутимого удорожания большая часть нанимателей, вероятно, покинет столицу, утверждают специалисты.

Самая высокая ставка аренды квартиры в Москве достигла 650 тысяч рублей в месяц>>