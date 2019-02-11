РИАМО - 11 фев. Мужчина, проживающий в хостеле на Долгопрудной улице в столице, избил своего оппонента в ссоре, пострадавший впал в кому, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 10 февраля в службу «02» из медучреждения сообщили о поступлении к ним с Яхромской улицы, дом 11, гражданина 1971 года рождения. Его госпитализировали в реанимационное отделение с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, травматическим субарахноидальным кровоизлиянием, отеком дислокации головного мозга, множественными ушибами и ссадинами мягких тканей головы в состоянии комы.

«В 23:30 10 февраля по адресу: улица Долгопрудная, дом 13А, задержан гражданин 1991 года рождения, проживающий в хостеле, который изобличен в том, что 10 февраля в 06:00 по адресу: улица Долгопрудная, дом 13А, около подъезда в ссоре руками нанес указанные телесные повреждения пострадавшему», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.