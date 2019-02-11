РИАМО – 11 фев. Российские авиакомпании могут лишиться права на льготную стоимость аэропортовых услуг на международных рейсах, это может привести к негативным последствиям для отечественных перевозчиков и к потерям части трафика для воздушных гаваней, пишет в понедельник газета «Известия».

ФАС поддержала инициативу Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) уравнять в 2019 году стоимость аэропортовых сборов для российских и иностранных авиакомпаний. Соответствующее письмо в декабре АЕБ направила, помимо ФАС, в Минтранс России и в крупные российские аэропорты — «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и «Пулково».

«ФАС поддерживает необходимость выравнивания ставок аэропортовых сборов для иностранных и российских компаний на международных маршрутах», — сказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Александр Редько.

Он отметил, что выравнивание нужно проводить постепенно с учетом экономических реалий.

У ФАС есть два варианта: повысить цену услуг для российских авиакомпаний до уровня международных или несколько снизить стоимость для зарубежных перевозчиков, подтянув тарифы для местных авиакомпаний. Третий вариант – снизить тарифы для иностранных компаний до уровня отечественных – маловероятен.

Как отметил президент компании «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков, повышение аэропортовых тарифов критично для авиакомпаний, поскольку это большая статья затрат, которая в отдельных случаях достигает 25%. По данным аэропорта «Домодедово», сейчас сборы для иностранных авиакомпаний в России выше, чем для отечественных, в 3–3,5 раза.

Эксперты также считают, что повышение стоимости услуг аэропортов для российских авиакомпаний приведет к росту стоимости авиабилетов и снижению пассажиропотока. При этом иностранные перевозчики единственные, кто выиграет от выравнивания тарифов.

«Если речь идет о повышении тарифов для российских авиакомпаний до уровня иностранных, это будет иметь негативные последствия для отечественных перевозчиков и приведет к потере части трафика для аэропортов в РФ. Если же речь о снижении сборов для иностранных авиакомпаний до уровня российских, это негативно скажется на доходах аэропортов и инвестиционных возможностях операторов для развития инфраструктуры», — отметил представитель аэропорта «Пулково».

Как уточняется в материале, авиакомпании платят аэропортам за взлет-посадку, аэронавигацию, стоянку судов, таможенное обслуживание, заправку самолета, авиабезопасность, уборку салона, обслуживание пассажиров и прочие услуги.