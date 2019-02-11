РИАМО - 11 фев. В театр имени Моссовета доставили гроб с телом актера Сергея Юрского, скончавшегося в возрасте 83-х лет, передает корреспондент РИАМО в понедельник.

Возле входа в театр имени Моссовета собираются десятки москвичей. На прилегающей территории дежурят сотрудники полиции, следящие за порядком. Проход к театру разделили железными перегородками на два коридора. Один из которых предназначен для входа желающих попрощаться, другой – для выхода.

К зданию регулярно приезжают микроавтобусы, из которых выносят траурные венки. Некоторые из машин с государственными или посольскими номерами.

Прощание с актером начнется в 11 часов. Примерно в это время в театр начнут пускать пришедших проститься людей. Возле здания стоит уже около трех десятков людей. Практически все в руках держат цветы.

Сергею Юрскому было 83 года. В декабре прошлого года он попал в больницу с высокой температурой. Тогда родственники Юрского сказали, что артист лег на профилактику.

Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. Играл на сцене Большого драматического театра имени Горького, «Школы современной пьесы», театра имени Моссовета. Юрский сам поставил более десятка спектаклей и написал несколько книг. Также он работал на телевидении, занимался дубляжом и активно снимался в кино. Наиболее известными фильмами с участием Юрского стали «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя».