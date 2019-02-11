РИАМО - 11 фев. В 2019 году на ВДНХ после реставрации вновь откроются павильоны «Земледелие», «Металлургия», «Химия», «Вычислительная техника и информатика» и «Стандарты», также в Ландшафтном парке на выставке появится акватический сад и будет создан парк аттракционов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в этом году ВДНХ исполнится 80 лет.

«После реставрации свои двери распахнут пять исторических павильонов. В их числе – один из знаковых объектов ВДНХ, павильон №58 «Земледелие» (бывший «Украинская ССР»). Монументальное здание на Главной аллее, построенное в 1951-1954 годах, хорошо знакомо нескольким поколениям москвичей. Неповторимый архитектурный облик придала ему декоративная отделка керамикой, смальтой, майоликой. Скульптуры на крыше павильона были облицованы золотой мозаикой», – написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что в «Земледелии» откроется павильон «Слово» – центр исследования письменности, посвященный прошлому, настоящему и будущему кириллической письменности.

По словам мэра, также в этом году планируют открыть павильон «Металлургия» – бывший «Казахская ССР». В ходе реставрации специалисты воссоздали купол со шпилем высотой 9 метров. Его верхнюю часть украшает штандарт с изображением колосьев и цветочных элементов, а венчает его пятиконечная звезда. В отреставрированном здании откроется выставочный центр Республики Казахстан.

«В ходе реставрации павильона №6 «Химия» (бывший «Литовская ССР»), после демонтажа поздней кирпичной кладки на фасаде здания 1954 года были обнаружены две керамические скульптурные композиции – на рельефах «Животноводство» и «Сельское хозяйство». Находки привели в порядок, и теперь они вновь украсят фасад павильона, где разместится выставочный центр Республики Абхазия», – добавил Собянин.

Он уточнил, что перед лицевым фасадом отреставрированного павильона «Вычислительная техника и информатика» (бывший «Азербайджанская ССР») установят две исторические статуи: «Чабан» и «Девушка с книгой». В отреставрированном павильоне будет работать выставочный центр Азербайджанской Республики. А в обновленном павильоне №10 «Стандарты» (бывший «Молдавская ССР») откроется выставочный центр Республики Молдовы. Там провели капитальный ремонт фасадов, реставрацию исторических колонн и лепного декора.

Мэр также рассказал о других новинках на ВДНХ в этом году.

«В этом году в Ландшафтном парке откроется акватический сад. Посетители смогут гулять по понтонам среди цветущих водных растений. Прогулочная водная дорога с искусственным ручьем соединит три детские площадки с аттракционами, например, архимедовым винтом и водным колесом. Еще одна новинка – ландшафтный аттракцион «Сад пяти чувств» – непрерывный пешеходный маршрут, проложенный в виде ленты Мебиуса. Каждый участок сада задействует одно из пяти человеческих чувств: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус», – уточнил Собянин.

По его словам, местом активного семейного отдыха станет новый парк аттракционов в южной части ВДНХ. Часть из них разрабатывается специально для Москвы и будет создана с применением современных мультимедийных технологий.

«Москвичи и гости столицы смогут посетить аттракционы в павильонах и под открытым небом. А воспользовавшись новой канатной дорогой, можно будет насладиться панорамой ВДНХ и ее окрестностями», – рассказал Собянин.

Он добавил, что первая очередь парка аттракционов откроется в 2019 году.

Основные реставрационные работы на ВДНХ планируют завершить к 80‑летию выставки>>