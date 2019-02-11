РИАМО - 11 фев. Конфликт между жильцами общежития на Нагатинской набережной закончился ранением одного из них, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 9 февраля в 23:45 в ОМВД сообщили о конфликте между жильцами общежития по адресу: Нагатинская набережная, дом 4, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в комнате указанного общежития обнаружен мужчина 1970 года рождения, зарегистрированный в Республике Мордовия, который нарядом скорой медпомощи доставлен в медучреждение и госпитализирован с множественными проникающими колото-резаными ранениями брюшной полости», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.