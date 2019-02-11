РИАМО - 11 фев. Компания «Яндекс.Маркет» арендовала 3,9 тысячи квадратных метров на 600 рабочих мест в коворкинге Workki на Зубовском бульваре, пишет в понедельник газета «Ведомости».

Информацию о сделке подтверждает компания JLL и представители «Яндекса».

«По данным сервиса Amo.ru, стоимость аренды в Workki на Зубовском бульваре – 25 тысяч рублей за рабочее место в месяц. Источник, близкий к сделке, говорит о 25–30 тысячах рублей за место. Таким образом, за все «Яндекс.Маркет» мог заплатить не менее 15 миллионов рублей в месяц, или 180 миллионов рублей в год», – говорится в сообщении.

Компания арендовала большие площади, за что могла получить скидку около 20%, считает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев.

Аренда «Яндекс.Маркетом» коворкинга Workki – крупнейшая сделка в истории российского рынка гибких офисов, указывает JLL и подтверждают другие опрошенные «Ведомостями» консультанты.

«Яндекс.Маркет» – совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка. Проект объединяет одноименный сервис сравнения цен, маркетплейс «Беру» и платформу для онлайн-покупок за рубежом Bringly.