РИАМО - 11 фев. Ум и чувство юмора больше всего ценят в своем спутнике пассажиры метро Москвы и Санкт-Петербурга, для 8% опрошенных главное – это деньги, говорится в сообщении пресс-службы оператора публичного Wi-Fi «МаксимаТелеком».

Сервис опросов AURA оператора публичного Wi-Fi «МаксимаТелеком» в преддверии Дня святого Валентина провел опрос среди пассажиров метро Москвы и Санкт-Петербурга, выяснив, какие качества являются важными в выборе спутника жизни. В опросе приняли участие 216 тысяч респондентов.

«Почти половина опрошенных (46%) сообщили, что в избраннике главное ум. На втором месте чувство юмора – его отметили 28% опрошенных. Еще 10% пассажиров ставят на первое место красоту, и только 8% признались, что в избраннике важнее всего наличие денег», – говорится в сообщении.

Среди других вариантов ответа – душа, доброта, верность, честность, надежность, харизма. Популярным критерием выбора возлюбленного стало наличие собственного жилья, вера в бога, а также «мужской стержень». Среди оригинальных ответов – «чтобы не орал», «чтобы болел за Спартак», коммунизм и веганство.

Большинство верит в вечную любовь. Иногда это любовь к еде. Больше 60% пассажиров уверены, что найти любовь на всю жизнь посильная задача. Впрочем, почти 40% опрошенных в вечную любовь не верят или относятся к этой идее скептически. Однако многие пользователи уточнили, что вечной может быть только любовь к еде. В списке «возлюбленных» оказались пельмени, пиво и шашлык, шоколад, морковь, шаурма, хинкали с бараниной, перец по-аджарски, «сосисочки и луковица», сало, оливье.

Сервис AURA также выяснил, что праздновать День святого Валентина будет только 31% опрошенных. Половина респондентов не собираются отмечать День влюбленных, а остальным не с кем.

Также в ходе исследования выяснили, где чаще находили свою любовь пассажиры. Так, большинство – 24% – встретились со второй половинкой в общей компании друзей. При этом 22% опрошенных признались, что знакомятся в метро. 57% признались, что никогда этого не делали.

Опросы ко Дню святого Валентина проводились с 20 января по 10 февраля. Всего было проведено пять опросов, в каждом из которых приняло участие от 216 до 290 тысяч респондентов – пользователей сети MT_FREE в метро Москвы и Петербурга. Опросы появляются между рекламными роликами при подключении к бесплатному Wi-Fi.

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