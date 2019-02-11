РИАМО - 11 фев. Безработный мужчина ранил ножом дворника в ходе ссоры на улице Генерала Тюленева в столице, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 10 февраля в службу «02» сообщили об убийстве по адресу: улица Генерала Тюленева, дом 27.

«По адресу: улица Генерала Тюленева, дом 27, задержан гражданин 1972 года рождения, неработающий, проживающий: улица Новобутовская, дом 8 (хостел), который изобличен в том, что 10 февраля в 01:00 по указанному адресу в ссоре ножом нанес проникающее колото-резаное ранение груди слева, резаные ранения шеи гражданину 1976 года рождения, дворнику <…>, который нарядом скорой медпомощи доставлен в медучреждение и госпитализирован в реанимационное отделение», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.