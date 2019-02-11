РИАМО - 11 фев. В Подмосковье и Москве с 14 февраля прогнозируются похолодание и сильная гололедица, а температура в ночь на 15 февраля опустится до минус 12 градусов, сообщил РИАМО в понедельник синоптик центра погоды «Фобос».

«Сегодня в столице начнет ощущаться влияние приближающегося северо-западного циклона, будет преимущественно облачно, пока без существенных осадков. Днем в Москве около 0, по области минус 3 – плюс 2 градуса», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что 12 февраля влияние циклона усилится и Московский регион окажется в его теплом секторе.

«Будет облачно, ночью небольшой снег, днем небольшой и мокрый снег. В ночные часы 0 – минус 2 градуса в столице, минус 4 – плюс 1 градус по области. Днем плюс 1 – плюс 3 в Москве, минус 2 – плюс 3 градуса по области. Ветер южного направления 6-11 метров в секунду, порывистый», - добавил собеседник агентства.

По его словам, 13 февраля по территории Московского региона с осадками пройдет атмосферный фронт.

«В ночные часы будет идти мокрый снег, временами сильный. Около 0 в Москве, минус 3 – плюс 2 градуса по области. Днем осадки: мокрый снег, снег, дождь, гололедные явления. В начале дня осадки временами сильные. Плюс 1 – плюс 3 градуса в Москве, минус 2 – плюс 3 по области. По-прежнему ветер», - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что 14 февраля циклон покинет Москву и Подмосковье, Московский регион окажется в его холодной части. В этот день ожидается облачная погода с прояснениями, днем местами пройдет небольшой снег.

«В четверг похолодает, сильная гололедица. Ночью минус 5 – минус 7 градусов в Москве, минус 4 – минус 9 градусов по области. Днем минус 2 – минус 4 градуса в Москве, минус 1 – минус 6 по области. Еще холоднее будет в ночь на пятницу – минус 8 - минус 10 в столице, минус 7 – минус 12 мороза по области», - подчеркнул собеседник агентства.

Однако он заметил, что днем очередной фронт принесет облака и небольшой снег, к вечеру потеплеет, температура воздуха будет от 0 до минус 5 градусов в Московском регионе.