РИАМО - 11 фев. Американская корпорация Google в понедельник разместила на своей главной странице дудл (логотип, стилизованный к какому-то празднику или событию) в честь 117-летия со дня рождения советской актрисы и певицы Любови Орловой, сообщает ТАСС.

«Орлова была убеждена, что возраст – это лишь состояние души», – отмечается в сообщении, которое сопровождает иллюстрацию.

В Google также отметили, что Орлова всегда держала свой точный возраст в тайне, а ее героиня в спектакле «Милый лжец» даже заявила, что ей никогда не будет больше чем 39 лет.

Орлова родилась 11 февраля 1902 года в Звенигороде. Играла в музыкальном театре имени Немировича-Данченко, в театре имени Моссовета. Ее самые известные картины – «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» и «Весна». Умерла актриса 26 января 1975 года.