РИАМО - 11 фев. Картина мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома» стала лауреатом премии BAFTA в номинации «Лучший фильм», Куарон также был признан лучшим режиссером, сообщает в понедельник РИА Новости.

«Фильм «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации «Лучший фильм», следует из итогов голосования. <…> Ранее Куарон уже удостоился за этот фильм главной награды Гильдии режиссеров США (Directors Guild Awards, DGA), картина также получила два «Золотых глобуса» и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля», – говорится в сообщении.

Помимо этого, картину номинировали на премию «Оскар» в десяти категориях, в том числе за лучший фильм. Куарон также был признан лучшим режиссером по версии BAFTA.

Мировая премьера фильма прошла в августе 2018 года. В картине рассказывается история мексиканской семьи из шести человек, живущей в престижном районе Мехико Рома в 1970-х годах. Главная героиня фильма – служанка Клео.

BAFTA – независимая благотворительная организация, которая поддерживает, развивает и пропагандирует кино, определяя и награждая лучшие произведения кино- и телеискусства.