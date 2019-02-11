РИАМО - 11 фев. В Зеленограде построят общежитие площадью более 11 тысяч квадратных метров, рассчитанное на 500 мест, проект здания уже согласован, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Общежитие построят по адресу: ЗелАО, Старое Крюково, на пересечении Солнечной аллеи и Георгиевского проспекта.

«Общежитие – это самый доступный вариант размещения большого количества людей, и в таком крупном мегаполисе, как Москва, необходимость в подобных объектах растет с каждым годом. Новый комплекс в ЗелАО общей площадью более 11 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 500 мест. Благодаря фасадным решениям здание удачно впишется в существующую городскую среду: для облицовки проектировщики выбрали клинкерную плитку и панели теплых пастельных оттенков», – сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, четырехэтажное здание будет оборудовано всем необходимым для комфортного проживания. Оно будет разделено на три блока, соединенных надземными переходами и выполненных в едином стиле. В одном из корпусов предусмотрены комнаты для расположения маломобильных групп населения.

Комфорт жильцам будут обеспечивать не только современные архитектурно-планировочные решения, но и благоприятная окружающая среда. С южной стороны участка расположен лесной массив. На территории общежития высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Также предусмотрены зоны для отдыха и спортивных занятий.

Проектировщик – ООО «Группа Аурис».