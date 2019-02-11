РИАМО - 11 фев. Уроженец Чувашии в ссоре ударил женщину деревянным бруском по голове, из-за полученной травмы она скончалась, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник источник в правоохранительных органах.

По его словам, 9 февраля в службу «02» сообщили об обнаружении трупа по адресу: Окружной проезд, дом 11.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в мусорном контейнере около дома по указанному адресу с открытой черепно-мозговой травмой обнаружен труп неизвестной женщины на вид 45-50 лет, смерть которой наступила около суток назад», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что позже в Окружном проезде был задержан гражданин 1972 года рождения, безработный, зарегистрированный в Чувашской Республике. Он был изобличен в том, что в ссоре деревянным бруском нанес указанную травму пострадавшей, из-за чего она скончалась.

Собеседник агентства уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.