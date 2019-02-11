РИАМО - 11 фев. Градостроительно-земельная комиссия столицы прекратила реализацию инвестиционного проекта по строительству многофункционального комплекса на западе города, проект будет прекращен в связи с истечением предельного срока его реализации, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

ГЗК, возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, на заседании 6 февраля 2019 года согласилась с прекращением реализации инвестиционного проекта по адресу: улица Брянская, владение 13. На данном участке площадью 0,148 гектара инвестор планировал построить многофункциональный комплекс.

«Наземная площадь запланированного к возведению объекта могла составить 6,5 тысяч квадратных метров. Но застройщик к строительству так и не приступил. Участок до сих пор остается свободным», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Инвестиционный проект будет прекращен в связи с истечением предельного срока его реализации. Инвестору ООО «Валента Девелопмент» будет направлено соответствующее уведомление.